Denzel Dumfries drukt bij basisdebuut flinke stempel op grote zege Inter

Dumfries stond na twee invalbeurten voor het eerst in de basis en had niet veel tijd nodig om trainer Simone Inzaghi voor dat vertrouwen te belonen. Met een assist stelde hij Lautaro Martínez in staat om al in de zesde minuut de score te openen.

Ook bij de 3-0 van Nicolò Barella in de 34ste minuut was er een groot aandeel voor Dumfries, die ploeggenoot Milan Škriniar er even daarvoor 2-0 van had zien maken. De thuisploeg liep na rust nog verder uit via Matías Vecino en twee goals van Edin Dzeko.