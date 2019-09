Denswil draagt met treffer bij aan zege Bologna op Brescia

Ook Kasparian vroeg uitgescha­keld op WK boksen

18:34 Artjom Kasparian is bij de WK boksen in Jekaterinenburg in de klasse tot 81 kilogram gestrand in de tweede ronde. De 24-jarige Zuid-Hollander, geboren in Rusland, gaf de Roemeen Paul Andrei Aradoaie goed partij. De Oost-Europeaan kreeg na drie ronden van de jury het voordeel van de twijfel: 3-2.