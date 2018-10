Denemarken zet Oostenrijk opzij in oefenduel

Denemarken bleef zaterdag bij Ierland voor de Nations League steken op 0-0. Lasse Schöne speelde in dat duel de volle negentig minuten. Daarna kreeg de Ajacied vrijaf van bondscoach Age Hareide en mocht hij vervroegd terug naar Amsterdam. Volgens de Deense voetbalbond is Schöne niet geblesseerd, maar mag hij wat extra rust nemen.

In Solna moest Zweden in de oefeninterland tegen Slowakije genoegen nemen met 1-1. John Guidetti (ex-Feyenoord) opende in de 52e minuut de score voor de thuisploeg. Albert Rusnák (onder meer ex-FC Groningen) maakte in de 84e minuut gelijk. Zweden kwam donderdag in de Nations League niet verder dan 0-0 in en tegen Rusland.