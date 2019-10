Dembélé krijgt twee duels schorsing en mist Clásico

Tyfoon nadert circuit van Suzuka, wellicht aanpassin­gen in Formule 1

9:31 Deskundigen maken zich zorgen over de weersomstandigheden van de komende dagen op het circuit van Suzuka, waar zondag de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 wordt verreden. De tyfoon Hagibis nadert het gebied waar de coureurs de komende dagen in actie komen, in eerste instantie met trainingen en kwalificatie.