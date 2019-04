Dembélé krijgt boete van 10.000 euro voor rotzooi: ‘Het hele huis stonk’

Ousmane Dembélé (21) liet een zwijnenstal achter toen hij zijn huurhuis in Dortmund in de zomer van 2017 verruilde voor Barcelona. De Franse aanvaller moet daarvoor een boete van 10.000 euro betalen.

De eigenaar van het appartement kon zijn ogen niet geloven toen hij het vlak na het abrupte vertrek van Dembélé bezocht. ,,Het was een vuilnisbelt”, zegt de 72-jarige Gerd Weissenberg tegen Bild. ,,Het huis was helemaal besmeurd, elke kamer. Toen ik het huis binnenging was ik geschokt. Ik ben vooral teleurgesteld omdat het huis van mijn ouders was. Ik ga het nu verkopen.”

De schade was door Weissenberg zelf geschat op een kleine 21.000 euro, maar in overleg met de advocaat van Dembélé kwam hij een bedrag van 10.000 euro overeen. Een habbekrats voor Dembélé, die dat bedrag met een jaarsalaris van 9 miljoen in een uur of drie heeft terugverdiend.

,,Het hele huis stonk", zei Weissenberg in de rechtbank. ,,De badkamer verkeerde in een dramatische staat en de loodgieter vond steentjes in het toilet die met de hand moesten worden verwijderd. Er lag overal troep, bedorven eten, plastic tassen en een stapel onbetaalde rekeningen.”