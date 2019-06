Delegatie FK Krasnodar voor transfer Vilhena in Nederland

Afrikaans voetbal voorlopig onder toezicht FIFA

13:43 Het Afrikaanse voetbal in het algemeen en de confederatie van Afrikaans voetbal (CAF) in het bijzonder staat vanaf augustus tot januari onder curatele van wereldvoetbalbond FIFA. Het dagelijks bestuur van het CAF heeft ingestemd met de tijdelijke overdracht van de taken en de bevoegdheden. Met deze ingrijpende maatregel wil de FIFA de door corruptieschandalen getroffen confederatie een nieuwe, professionele start geven.