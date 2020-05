Dele Alli slachtoffer van brute roofoverval in eigen huis

Ploeg Marianne Vos in onzeker­heid over geldschie­ter

13 mei Het is onduidelijk of de hoofdsponsor van de wielerploeg rond Marianne Vos uit Babyloniënbroek volgend jaar nog aan de verplichtingen kan voldoen. De Poolse schoenen- en tassen fabrikant CCC zit financieel in zwaar weer en heeft de mannenploeg al te kennen gegeven dat er voor het seizoen 2021 geen geld meer is.