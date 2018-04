Delac geeft hoop op en verlaat Chelsea zonder één duel in het eerste

Sinds John Terry in de zomer van 2017 vertrok naar Aston Villa mocht Delac zich de speler noemen die het langst op de loonlijst stond van Chelsea. Desondanks stond hij nooit in een officieel duel onder de lat op Stamford Bridge. Vanaf 2009, toen de Kroaat over kwam van Inter Zapresic, werd hij namelijk elk seizoen weer uitgeleend. Eerst aan Vitesse (2010/2011), daarna achtereenvolgens aan de Tsjechische club Dynamo České Budějovice, het Portugese Vitória de Guimarães, Inter Zaprešić, Vojvodina (Macedonië), FK Sarajevo (Bosnië), het Franse Arles-Avignon, wederom FK Sarajevo en vorig seizoen keepte hij in België bij Excelsior Moeskroen.



In al die seizoenen kon hij de Chelsea-coaches nimmer overtuigen van zijn kwaliteiten. Omdat Delac' contract aankomende zomer afloopt, heeft hij besloten Londen in te ruilen voor het Deense Horsens.