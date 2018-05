Del Potro verslaat na Mahut ook Benneteau

Bertens stoomt makkelijk door naar derde ronde

18:18 Kiki Bertens is makkelijk door naar de derde ronde op Roland Garros. De 26-jarige Nederlandse tennisster won in twee sets met 6-4, 6-2 van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj. In de derde ronde treft de Nederlandse blikvanger de Duitse Angelique Kerber.