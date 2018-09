Del Potro terug in een Grand Slam-finale: ‘Lang in depressie gezeten’

Drie jaar geleden zag Del Potro het helemaal niet meer zitten. Voor de zoveelste keer werkte zijn pols niet mee en het was nadrukkelijk de vraag of hij ooit nog pijnvrij zou kunnen spelen. ,,Het slechtste moment was in 2015 toen ik dicht bij een vroegtijdig afscheid was omdat ik maar geen oplossing kon vinden voor mijn polsproblemen", aldus Del Potro.



,,Ik heb veel geleden en heb ook een paar maanden in een depressie gezeten. Maar dat is nu verleden tijd. Ik kijk weer naar de toekomst en had niet verwacht dat ik dit soort emoties weer zou voelen; finales halen, titels winnen, mijn beste ranking verbeteren. Alles is bijna perfect op dit moment."



Djokovic kan op 14 gewonnen Grand Slams komen. Rafael Nadal staat op 17, Roger Federer op 20.