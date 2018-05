Del Potro maakt na valse start korte metten met Mahut

Oud-wielrenner 'Mies' Stolker (84) overleden

21:55 Voormalig profwielrenner Michel 'Mies' Stolker is op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dit aan de NOS laten weten. Stolker woonde vanaf de jaren zeventig in Etten-Leur. Hij had een antiekzaak in Hoeven.