Del Potro keert terug op de baan: ‘Ik dacht dat mijn leven over was’

Bertens meteen onderuit in Dubai

11:32 Het zijn niet de weken van Kiki Bertens. Haalde ze vorige week in Doha ondanks een paar moeizame partijen nog wel de kwartfinale, bij het grote WTA-toernooi in Dubai ging het vanochtend direct mis. Viktoria Koezmova won met 6-2, 4-6, 7-6. Bertens had zelf ook een matchpoint in de afsluitende tiebreak.