Degradatie uit Ligue 1 dreigt alsnog voor Toulouse en Amiens

Voormalig F1-cou­reur Zanardi zwaarge­wond na ongeluk

19:38 Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeluk met zijn handbike in Italië. De 53-jarige Italiaan, bij wie na een crash in 2001 zijn benen werden geamputeerd, was betrokken bij een ongeluk in de buurt van de stad Pienza in de Toscane, meldde de politie.