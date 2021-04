Degradatie Schalke een feit: de onvermijdelijke ondergang van een op drift geraakt slagschip

Door Leon ten Voorde



Toen de trainer van Schalke 04 vorige week na de 1-0 zege op FC Augsburg werd gevraagd wat de eerste zege onder zijn leiding met hem deed, merkte Dimitrios Grammozis op dat ‘het voelde alsof hij verliefd was geworden’. Zelden zullen de kriebels ook zo snel weer het lichaam hebben verlaten als bij Grammozis, want afgelopen zaterdag in Freiburg werd ook de vierde oefenmeester van dit seizoen (!) geconfronteerd met alle tekortkomingen van zijn nieuwe liefde.



De kansloze 4-0 nederlaag in het Zwarte Woud was de aankondiging van iets groots dat een paar dagen later in Bielefeld definitief werd bekrachtigd: Schalke 04 kan het komende seizoen puin gaan ruimen in de Tweede Bundesliga. Na een seizoen van rampspoed en jaren van wanbeleid zal niemand verrast zijn.