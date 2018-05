Degradant Stoke erkent falend transferbeleid

,,We wilden dit seizoen mooi en goed voetballen en haalden spelers waarvan wij dachten dat zij ons verder zouden brengen. Helaas raakte de ploeg uit balans.''

Er is een grote schoonmaak nodig, aldus de bazen van de club, waar Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay onder contract staan. ,,We gaan deze zomer gebruiken om onze identiteit terug te vinden. We zijn loyaal aan deze club en zullen er alles aan doen Stoke zo snel mogelijk te laten terugkeren op het hoogste niveau.''