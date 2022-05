Definitief: Danilho Doekhi tekent voor vier jaar bij Union Berlin

Danilho Doekhi verruilt Vitesse voor Union Berlin. De verdediger is een contract voor vier jaar overeengekomen in Duitsland. Hij vertrekt transfervrij uit Arnhem.

Doekhi (23) kiest na vier jaar bij Vitesse voor de Bundesliga. Cultclub Union Berlin krijgt de voorkeur boven VfB Stuttgart en Hertha BSC en de Schotse grootmacht Rangers. De mandekker was in Duitsland tevens in beeld bij Borussia Mönchengladbach. Hij werd verder gevolgd door clubs uit Italië, zoals Atalanta Bergamo, Fiorentina, Napoli en Genoa. Vorig jaar ketste een overgang naar Dinamo Zagreb nog af.

Met Union Berlin landt Doekhi in de subtop van de Bundesliga, één van de sterkste competities in Europa. De volksclub kent een fanatieke, hondstrouwe aanhang en is voor volgend seizoen ook al verzekerd van Europees voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Union gaat als nummers vijf van de Bundesliga de Europa League in. De club uit Berlijn kwam afgelopen seizoen al uit in de Conference League. Daarbij was in de groepsfase Feyenoord een tegenstander.

Rotterdammer Doekhi maakt met Union een nieuwe stap omhoog in zijn carrière. De lange mandekker (1.90 meter) kwam eerder uit voor Excelsior en Jong Ajax. In vier jaar bij Vitesse groeide hij uit tot betrouwbare kracht. Dit jaar werd hij aanvoerder bij de Arnhemse club.

Play-offs

Doekhi moet met Vitesse nog aan de bak. De Arnhemse club jaagt in de play-offs op een Europees ticket. Tegenstander in de halve finale is FC Utrecht. Donderdag is de eerste wedstrijd in Stadion Galgenwaard. De return is zondag in Arnhem (aftrapt 18.00 uur).