Deense voetbalsters akkoord over financiën

Aanvoerder Pablo Marí als enige geslachtofferd na debacle tegen Ajax

19:24 De 0-8 tegen Ajax is niet zonder gevolgen gebleven voor Pablo Marí. De centrale verdediger was schuldig aan tenminste drie tegendoelpunten en is op basis van het duel met de Amsterdammers zijn basisplaats kwijtgeraakt en als enige geslachtofferd na het debacle. Bart Meijers is tegen Heracles zijn vervanger.