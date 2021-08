Deense keeper moet bij AZ Bizot vervangen

Herlings loopt Letse GP-zege mis door val in slotronde

16:47 Tot de laatste ronde leek de zege in Letland naar Jeffrey Herlings te gaan, maar de Brabander verloor in de slotronde de macht over de machine en viel terug naar de vierde plek. Daardoor zag hij Sloveen Tim Gajser met één puntje verschil de GP winnen.