Deeney haat duels met Bredanaar Van Dijk: 'Te groot, te sterk, goed haar en hij ruikt lekker'

Deeney, met 114 goals in 340 wedstrijden voor Watford bepaald geen koekenbakker, heeft slechte herinneringen aan aan zijn duels met Virgil van Dijk, die eerder voor Southampton speelde en sinds begin dit jaar voor Liverpool. Op 17 maart van dit jaar namen Liverpool en Watford het ook tegen elkaar op (5-0) en dat heeft Deeney weinig goede herinneringen opgeleverd.



Sterker nog: hij haatte het om tegen de captain van het Nederlands elftal te staan. ,,Hij is te groot, te sterk, te snel en te goed aan de bal", zei Deeney bij BBC Radio. ,,En", zo voegt Deeney toe. ,,Hij heeft een goede kop met haar en ruikt heerlijk. Hij is ook zo iemand die aftershave op zijn shirt doet, het ruikt dus heerlijk. Als hij je voorbij rent, dan is het: 'ik kan je niet pakken, maar...'."



Deeney scoorde dit seizoen tweemaal en staat met Watford op een verrassende vierde plek. Liverpool staat momenteel eerste na zes wedstrijden met zes overwinningen.