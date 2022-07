Deceptie Bryan Linssen bij officieus debuut Urawa Red Diamonds: aanvaller valt geblesseerd uit tegen PSG

Formule 1 in Madurodam-for­maat in Rucphen: ‘Van 0 tot 100 binnen 2 seconden. Daar kan geen Ferrari tegenop’

In de wereld van het model racen kun je je met een klein budget een grote meneer wanen. Het is de Formule 1 in miniformaat. ,,Van 0 tot 100 binnen 2 seconden. Daar kan geen Ferrari tegenop.”

