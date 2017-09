Debuut vrouwelijke arbiter eindigt met één gele kaart en twee goals

Steinhaus trok één gele kaart in het Olympiastadion, waar haar partner Howard Webb, leidsman bij de WK-finale van 2010, als toeschouwer op de tribune zat. Per Skjelbred was de ontvanger van de kaart.

Met Karim Rekik in de basis kwam de thuisploeg in de 38e minuut op voorsprong via Mathew Leckie. De Australiër kon scoren nadat Steinhaus voordeel had gegeven na een overtreding op een ploeggenoot van hem. Werder Bremen kwam na bijna een uur spelen langszij dankzij een knappe treffer van Thomas Delaney.

Steinhaus floot de afgelopen jaren tientallen wedstrijden op het tweede niveau bij de mannen. Deze zomer maakte ze promotie naar de zogeheten elitegroep in Duitsland, bestaande uit 23 mannelijke scheidsrechters en nu één vrouw. Steinhaus kon in Berlijn terugkijken op een geslaagd debuut in de Bundesliga.