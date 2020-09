Debutanten Foden en Greenwood na vrouwenbezoek in hotel uit Engelse selectie gezet

De jonge internationals Phil Foden (Manchester City) en Mason Greenwood (Manchester United) zijn uit de Engelse voetbalselectie gezet wegens het overtreden van de coronaregels. Ze spelen dinsdag niet mee tegen Denemarken in de tweede groepswedstrijd in de Nations League, zo bevestigde bondscoach Gareth Southgate.

De twee zouden afgelopen dagen gedurende hun verblijf in IJsland vrouwen hebben meegenomen naar hun hotelkamer. Over dit verhaal liet Southgate zich niet uit. ,,Wat er precies is gebeurd moeten we nog uitzoeken. Op dit moment hebben we onvoldoende informatie. Met de informatie die we wel hebben is besloten dat we deze jongens niet meer met de groep kunnen laten meetrainen. Ze moeten naar huis.”

Lees ook Play Southgate laat Maguire toch buiten Engelse selectie na veroordeling in Griekenland Lees meer

Over verdere consequenties voor de spelers liet de bondscoach zich nog niet uit. ,,Ze hebben de ‘bubbel’ verlaten en dat is bijzonder ernstig. Natuurlijk realiseer ik me dat het om jonge jongens gaat, maar bij deze pandemie moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Jong en oud. Wat dit op de langere termijn voor hen voor gevolgen heeft weet ik nog niet. Ze hebben hun excuses aangeboden, maar daarmee is de zaak uiteraard nog niet afgedaan.”

In het kader van de Nations League won Engeland zaterdag in Reykjavik met 1-0. Foden en Greenwood debuteerden in dat duel.

Maguire

Er spelen zich wel vaker incidenten af rond internationals van Engeland. Zo ontbreekt momenteel ook Harry Maguire in de selectie. De aanvoerder van Manchester United werd onlangs door een Griekse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen wegens een vechtpartij op een Grieks eiland. Omdat hij nog geen strafblad had, hoeft hij niet de cel in.

De speler ontkent alle beschuldigingen en liet weten in beroep te gaan. Southgate liet weten dat Maguire mogelijk in oktober bij de volgende interlands weer mag meedoen.

Volledig scherm Mason Greenwood. © REUTERS

Bekijk hier de samenvatting van IJsland - Engeland:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.