Debutant Van de Zandschulp te veel last van spanningen: ‘Heel frustrerend’

,,Ik begon niet goed aan de wedstrijd en dat had zeker een beetje met spanning te maken. Ik kwam er gewoon niet lekker in en bewoog niet lekker”, zei Van de Zandschulp (25) na zijn nederlaag in drie sets (6-1 6-4 6-4) tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Lees ook Haase en debutant Van de Zandschulp snel klaar in Melbourne

,,Mijn tegenstander zat er juist bovenop, gaf geen cadeautjes weg en zorgde ervoor dat ik mijn niveau van eerder dit jaar niet aan kon tikken. Dat is heel frustrerend. Dit zijn potjes waar ik van moet leren en hopelijk kan ik vaker dit soort wedstrijden spelen.”

Volledig scherm Botic Van de Zandschulp. © AP

Van de Zandschulp, die dit jaar al zijn zes voorgaande wedstrijden won, vliegt dinsdagavond nog naar huis. Hij was ruim een maand op pad; begin januari kwalificeerde hij zich in Doha voor de Australian Open en hij vloog meteen door naar Melbourne, waar hij eerst twee weken in quarantaine moest. Omdat iemand aan boord van zijn vlucht bij aankomst positief had getest, moesten alle inzittenden in een ‘harde’ lockdown, waardoor Van de Zandschulp twee weken geen bal kon slaan. Vorige week baarde hij opzien door op een voorbereidingstoernooi in Melbourne drie partijen te winnen.

,,Vorige week was het wel even wennen. Uiteindelijk was het een goede week en heb ik laten zien dat ik het niveau aan kan. Alleen jammer dat het vandaag ineens een stuk minder gaat”, aldus de nummer 151 van de wereld. ,,Het was een lange trip, maar ik had liever nóg iets langer gebleven.”

Ook Haase uitgeschakeld in enkelspel

Robin Haase baalt ervan dat hij op de Australian Open zijn ranking niet een boost heeft kunnen geven. De Nederlander verloor in de openingsronde in vier sets van de Serviër Filip Krajinovic (6-7 (4) 3-6 6-4 2-6). ,,Wat ik mezelf kwalijk kan nemen, is dat ik in de tweede set een heel slordige game speelde. Ik kwam goed terug in de derde, zat er goed in, maar in de vierde set serveerde hij geweldig en was hij ontketend.”



,,Jammer dat ik hier niet een rondje kon winnen om aan het begin van het jaar wat punten te scoren. Het is momenteel heel lastig om toernooien te spelen dus het zou lekker zijn geweest als ik mijn ranking wat had kunnen verbeteren”, zei de 33-jarige Haase, afgezakt naar plek 197 op de wereldranglijst.

Volledig scherm Haase komt nog wel in actie in het dubbelspel. © EPA

Klaar voor dubbelspel

Haase kijkt ondanks zijn verlies terug op een relatief goede start van het seizoen; hij won in de kwalificaties van de Australian Open in Doha twee partijen en bereikte op een voorbereidingstoernooi in Melbourne de tweede ronde. ,,Fysiek voel ik me goed”.

De Hagenees komt nog in actie in het dubbelspel. Zijn partner Oliver Marach kampte in aanloop naar het toernooi met een blessure maar is daarvan hersteld. ,,Hij traint weer volle bak, dus hopelijk kunnen we in het dubbelspel wat moois neerzetten.”



Woensdagnacht speelt het duo tegen Miomir Kecmanovic/Casper Ruud (01.00 uur).

Volledig scherm Robin Haase staat op plek 197 op de wereldranglijst. © EPA