Debutant Nentjes naar huis door 'double trouble’: ‘Nu met maten kroeg in’

Jeffrey de Graaf voor zesde keer op rij in eerste ronde naar huis bij WK

15:33 Jeffrey de Graaf is in de eerste ronde van het PDC WK darts uitgeschakeld. De 28-jarige darter verloor na het maximale aantal sets met 3-2 van de Filipijn Noel Malicdem. Het is al de zesde keer in zes deelnames dat De Graaf in de eerste ronde bij een WK (vier keer bij BDO, twee keer bij PDC) eruit ligt.