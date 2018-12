Debutant Meeuwisse naar huis: ‘Kippenvel over heel mijn lichaam’

Meeuwisse, een Haagse glazenwasser, leek dan ook wat zenuwachtig te beginnen aan zijn eerste partij in een volgepakt Alexandra Palace in Londen. Hij verloor de eerste set tamelijk kansloos met 3-1. In de tweede set gaf de 30-jarige Meeuwisse beter partij, maar omdat beide spelers hun eigen legs niet weggaven won O’Connor met 3-2. Ook in de derde set gaven de mannen elkaar weinig toe, Meeuwisse kreeg zelfs twee pijlen op setwinst, maar met een fraaie 107-finish trok O’Connor ook deze set met 3-2 naar zich toe.

,,Het ingooien en het trainen gaat allemaal perfect, maar hier is het toch wat anders‘’, sprak Meeuwisse na de wedstrijd. ,,Ik verwacht echt veel meer van mezelf, maar het kwam er gewoon niet uit. Het kippenvel stond over heel mijn lichaam. Dan hoorde ik ook nog mensen mijn naam schreeuwen. Dat doet wat met je. Ik moet nog een manier vinden om daar goed mee om te gaan. Het is allemaal de eerste keer.‘’



,,Ik was er vijf maanden mee bezig om de juiste focus te vinden‘’, vervolgt de Hagenaar. ,,Dit is wel even iets anders dan een vloertoernooi spelen waar het stil is. Het geluid dat hier opkomt als je twee keer triple 20 gooit, zorgt voor kippenvel over heel mijn lijf. Dat is heerlijk. Er is nu één ding dat ik wil en dat is toernooien bij de PDC gooien en dan ergens heel ver komen. Daar moet voor gewerkt worden en daar ben ik mee bezig.‘’



O’Connor neemt het woensdag in de tweede ronde op tegen de Engelsman James Wilson.



