Debutant Botic van de Zandschulp opent morgen dag 2

Filippo Ganna wint weer in Ster van Bessèges, eindzege voor Tim Wellens

7 februari Filippo Ganna heeft na de vierde etappe ook de afsluitende vijfde etappe in de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden was de beste in de individuele tijdrit van 11 kilometer met start en finish in Alès. De eindzege in de Franse etappekoers ging naar de Belg Tim Wellens.