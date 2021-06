Deal met Poldervaart mislukt; De Graafschap moet op zoek naar andere trainer

Rotterdam­se motorcou­reur Bo Bendsney­der zesde in Moto2, Gardner wint in Barcelona

6 juni Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Catalonië zijn startplek op de voorste rij niet kunnen omzetten in zijn eerste podiumplaats in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer had zich als derde gekwalificeerd.