De Zwaan ondanks heerlijke comeback onderuit in thriller tegen Wright

De verwachtingen rondom de partij tussen De Zwaan en Wright, de nummer zeven van de Order of Merit, waren vooraf hooggespannen. De als 23ste geplaatste Leidschendammer maakte in de derde ronde tegen Dave Chisnall (4-3) zoveel indruk, dat zelfs de bookmakers niet wisten wie ze als favoriet moesten aanwijzen. Bovendien won De Zwaan de enige onderlinge tv-ontmoeting met zijn Schotse opponent. Dat was in oktober van dit jaar op het EK in het Duitse Göttingen (6-4).



Het WK-duel tussen De Zwaan en Wright leek aanvankelijk geen moment te ontaarden in de zo gehoopte titanenstrijd. Scorend kon de Nederlander zijn tegenstander in de eerste drie sets goed bijbenen, maar op de dubbels was Wright onaantastbaar. Sterker nog, Snakebite gunde De Zwaan in een tijdsbestek van iets meer dan een half uur slechts drie legs.