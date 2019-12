De Zwaan niet ontgoocheld: ‘Ik heb toch mooi de laatste 16 gehaald’

,,Ja, ik was dichtbij de winst op een gegeven moment. Maar ik heb de hele wedstrijd achter gestaan. Het lukte me om van 3-0 achter in sets en 2-0 in legs toch nog helemaal terug te komen. Natuurlijk is het jammer, maar ik kijk toch vooral tevreden terug op dit WK.”



Zijn tactiek om terug te komen uit geslagen positie? ,,Ik probeerde het publiek er een beetje bij te betrekken. Dat lukte. Toen ik nog maar met 3-2 achter stond in sets, begon ik te geloven dat ik toch nog kon winnen. Jammer dat het niet is gelukt. Maar ik ga met opgeheven hoofd naar huis en ga lekker oud en nieuw vieren daar.”