De Zwaan na Nederlands onderonsje met Wattimena naar kwartfinale EK Darts

2e Nederlander in kwartfinaleJeffrey de Zwaan heeft zich als tweede Nederlander geplaatst voor de kwartfinale van het EK darts in Göttingen, Duitsland. De Zwaan rekende in een Nederlands onderonsje af met Jermaine Wattimena: 10-6.