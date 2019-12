De wonderdagen van ‘KJeld’ Nuis in Salt Lake City

Cocu kondigt debuut Rooney bij Derby County aan: ‘Geen reden om te wachten’

14:10 Wayne Rooney kan donderdag zijn debuut maken voor Derby County. Dat heeft trainer Phillip Cocu gezegd. ,,Hij is fit en kan beginnen, maar zal nog wel een aantal wedstrijden nodig hebben om in topvorm te komen”, aldus de oud-trainer van PSV over de 34-jarige aanvaller.