De winnaars van de eerste dartswedstrijden: uiteraard Van Gerwen en Wright maar ook nieuwe gezichten

Door Yorick Groeneweg



Al meer dan vijf jaar is Michael van Gerwen in het darts de nummer 1 van de wereld en dus is hij voor elk toernooi de favoriet. Ook bij de herstart van het darts tijdens de PDC Summer Series maakte hij dat waar. Als enige deelnemer won hij twee van de vijf toernooien. Ook al vergaarde zijn rivaal Peter Wright net wat meer prijzengeld. De winnaar van zondag – Snakebite versloeg in de finale Gerwyn Price – verdiende 500 pond extra.



,,Ook nu zijn steeds dezelfde darters weer de beste, ook na vier maanden niets”, zegt Vincent van der Voort, zelf net terug uit Engeland. ,,De prestaties van Van Gerwen waren misschien wisselend, maar hij won dus wel als enige twee toernooien. Daarnaast was Peter Wright elke dag goed, hij is echt verder gegaan waar hij gestopt. Ook Price stond de laatste dag gewoon weer in de finale.”