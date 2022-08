De wereld kijkt mee over de schouders van ‘vrouwenmishandelaar’ Ryan Giggs

FC Barcelona en Juventus gaan de bal voor toptrans­fer bij Memphis Depay leggen

Na Georginio Wijnaldum, die naar AS Roma verkaste, kan ook de aanvalsleider van het Nederlands elftal zijn carrière vervolgen in Italië. Juventus heeft zijn pijlen gericht op Memphis Depay en zal er met diens huidige werkgever Barcelona wel uitkomen. De vraag is waar de spits zelf voor kiest.

14:34