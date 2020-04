De Waalse Pijl die een schandvlek in de wielerhistorie werd

Gewiss bestaat nog altijd. Het is een Italiaans bedrijf dat elektrotechnische onderdelen maakt; aardlekschakelaars en andere dingen voor in de stoppenkast. In de jaren negentig sponsorde Gewiss enkele seizoenen een wielerploeg, maar daar doet de website in niets meer aan denken. Andere kleuren, andere lettertypes. Wellicht dat Gewiss niet meer aan die tijd herinnerd wil worden.

In de wielersport wordt de naam Gewiss namelijk onmiddellijk gelinkt aan systematisch dopinggebruik. De ploeg boekte in het vierjarig bestaan vele successen, meestal met renners die bij andere ploegen tamelijk gemiddelde coureurs bleken te zijn. Pjotr Oegroemov, Jevgeni Berzin, Nicola Minali, dat soort mannen. Bjarne Riis ontwikkelde zich spectaculair in de twee jaar dat hij voor Gewiss uitkwam. De kalende Deen was zijn hele loopbaan in de achterhoede van klassementen in grote rondes geëindigd en reed onder de vleugels van de Italiaanse dopingdokter Michele Ferrari naar de vijfde plek in de Tour. Het laboratorium had een ronderenner gebaard.