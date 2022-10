De VS is het beloofde land van de Formule 1: ‘Max Verstappen is hier heel erg populair’

WK-loting koppelt Oranje Leeuwinnen aan titelverde­di­ger Verenigde Staten, ook Vietnam in poule

De Oranje Leeuwinnen treffen volgend jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase. De ploeg van bondscoach Andries Jonker zat bij de loting in pot 2 en werd bij de viervoudig wereldkampioen ingedeeld in poule E, wat betekent dat de Nederlandse voetbalsters al hun groepswedstrijden in Nieuw-Zeeland spelen.

