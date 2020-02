De Vroome mist twee matchpoints en verliest ITF-finale in Japan

Epke Zonderland pakt ticket voor Spelen na afhaken Japanse concurrent

10:20 Epke Zonderland gaat naar de Olympische Spelen in Tokio. Bij de wereldbekerwedstrijd in Melbourne won de Friese rekstokspecialist met een score van 14,900. Zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi maakte na afloop via Instagram bekend de resterende twee wereldbekerwedstrijden niet in actie te komen en feliciteerde Zonderland met zijn olympisch ticket.