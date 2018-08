De Vrij scoort, maar Inter laat opnieuw punten liggen

Perisic schoot al na zes minuten raak op aangeven van spits en aanvoerder Mauro Icardi. Na 32 minuten spelen maakte Stefan de Vrij zijn eerste treffer in het blauw met zwart van Internazionale. De 26-jarige verdediger uit Ouderkerk aan den IJssel kopte raak uit een indraaiende vrije trap van Matteo Politano. De begaafde linkspoot speelde een goede wedstrijd vanaf de rechterflank en leverde veel goede voorzetten af, maar Inter liet na om de voorsprong te vergroten.



Daarmee bleef Torino in de wedstrijd en na 55 minuten zorgde aanvoerder Andrea Belotti voor de aansluitingstreffer, na een flinke inschattingsfout van Inter-doelman Samir Handanovic. De Franse middenvelder Soualiho Meïté schoot halverwege de 2-2 binnen namens Torino en daar bleef het bij in Stadio Giuseppe Meazza. In de slotfase kreeg Inter via Perisic en Icardi nog twee goede kansen, maar Torino-doelman Salvatore Sirigu bracht knap redding.



Internazionale ging vorige week al met 1-0 onderuit bij Sassuolo, waar de club uit Milaan het al jaren moeilijk heeft. De ploeg van trainer Luciano Spalletti staat daarmee nu al vijf punten achter op Juventus en Napoli, die nog geen punten lieten liggen. Ook SPAL, de nummer zeventien van vorig seizoen uit de Serie A, won de eerste twee duels van dit seizoen.