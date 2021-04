De Vrij met Inter weer stap dichter bij titel, supertackle van De Ligt redt Juve

VideoInternazionale en Juventus hebben vanavond uitstekende zaken gedaan in hun inhaalduels in de Serie A. Koploper Inter won in San Siro met 2-1 van Sassuolo, terwijl Juventus in Turijn met dezelfde cijfers won van Napoli.

Volledig scherm © AP Internazionale staat nu elf punten los aan kop in de Serie A en de eerste landstitel sinds 2010 is daarmee slechts een kwestie van tijd. Inter won na de treble in 2010 (onder José Mourinho) alleen nog de Coppa Italia in 2011, maar wacht inmiddels al bijna tien jaar op de volgende prijs. Er zijn nog negen speelrondes te gaan in Italië. De ploeg van Antonio Conte rekende in Milaan overtuigend af met Sassuolo in de wedstrijd die voor de interlandperiode werd afgelast, vanwege coronabesmettingen bij Inter-spelers Matias Vecino, Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio en Stefan de Vrij.

De Vrij deed zaterdag alweer mee bij de 0-1 zege in Bologna en vanavond speelde hij weer de hele wedstrijd. Romelu Lukaku kopte in de tiende minuut fraai binnen uit een indraaiende voorzet van Ashley Young. De Belgische spits was halverwege de tweede helft de aangever bij de 2-0 van zijn aanvalspartner Lautaro Martínez. De Argentijn staat nu op 15 goals en 8 assists, Lukaku heeft 21 treffers en 8 assists achter zijn naam staan.

Hamed Junior Traorè maakte in de 85ste minuut met een fraai schot nog de 2-1 namens Sassuolo, dat wel 67 procent balbezit had in San Siro. De nummer negen van de Serie A heeft geen kans meer op Europees voetbal met elf punten achterstand op nummer zeven AS Roma, de tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Europa League.

Juventus wint dankzij Ronaldo en Dybala

Juventus en Napoli stonden vanavond eindelijk tegenover elkaar in Turijn. De wedstrijd had eigenlijk op 5 oktober al gespeeld moeten worden, maar ging toen niet door vanwege mogelijke coronabesmettingen bij Napoli. Die club reisde toen niet af naar Turijn en kreeg daarvoor eerst drie punten in mindering, maar die beslissing werd in hoger beroep nog teruggedraaid. Het duurde daarna lang voor er een datum werd gevonden voor dit inhaalduel, maar vanavond was het dan eindelijk zover.

Cristiano Ronaldo had na een paar minuten al de 1-0 kunnen maken, maar liet een enorme kopkans liggen. Op aangeven van rechtsbuiten Federico Chiesa schoot de 36-jarige Portugees in de dertiende minuut alsnog de 1-0 binnen. Via invaller Paulo Dybala werd het in de 73ste minuut 2-0. De Argentijnse linkspoot maakte zijn eerste minuten sinds 10 januari, toen hij een knieblessure opliep.

Via een strafschop van Lorenzo Insigne werd het in de 90ste minuut nog 2-1. Napoli hoopte daarna nog op een puntje, maar Matthijs de Ligt hielp zijn doelman Gianluigi Buffon (43) door een schot van Victor Osimhen te blokken met een goede tackle.

Juventus staat nu derde met 59 punten, een punt minder dan AC Milan en twaalf minder dan Internazionale. Atalanta staat vierde met 58 punten en Napoli blijft vijfde met 56 punten.

