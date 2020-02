De Vrij en Lukaku bezorgen Inter de zege in hete derby tegen AC Milan

VideoInternazionale is weer op gelijke hoogte gekomen met Juventus in de Serie A. De ploeg van coach Antonio Conte won vanavond in een kolkend San Siro met 4-2 van AC Milan in de 225ste editie van de Derby della Madonnina. AC Milan had halverwege nog een 0-2 voorsprong dankzij een uitblinkende Zlatan Ibrahimovic.

Oranje-international Stefan de Vrij maakte in de 70ste minuut met een fraaie kopbal voor de 3-2. De 28-jarige verdediger uit Ouderkerk aan den IJssel maakte daarmee de comeback van Internazionale na rust compleet. Vorig seizoen scoorde De Vrij ook al in de stadsderby in San Siro. Dat was op 17 maart 2019. Internazionale won toen met 2-3 in de ‘uitwedstrijd’ bij AC Milan, nadat De Vrij uit een hoekschop de 0-2 binnen had gekopt. Vanavond was Internazionale de thuisspelende ploeg in de stadsderby van Milaan.

Comeback na rust

AC Milan had halverwege nog een 0-2 voorsprong door goals van Ante Rebic (assist Zlatan Ibrahimovic) en Zlatan Ibrahimovic, die van dichtbij kon binnenkoppen. Na rust herstelde Internazionale de opgelopen schade snel, na ongetwijfeld een flinke donderspeech van coach Antonio Conte in de rust. Marcelo Brozovic maakte in de 51ste minuut de aansluitingstreffer, waarna Matías Vecino twee minuten later voor de gelijkmaker zorgde namens Internazionale. Stefan de Vrij kopte vervolgens in de 70ste minuut fraai raak uit een hoekschop van Antonio Candreva.

Ibrahimovic was kort voor tijd nog dichtbij de 3-3, maar zijn kopbal ging op de paal. Romelu Lukaku maakte in de blessuretijd aan alle spanning en twijfels bij de Nerazzuri een einde, want de Belgische spits kopte in de 93ste minuut de bevrijdende 4-2 binnen.

Gedeeld aan kop

Juventus en Internazionale staan na 23 wedstrijden allebei op 54 punten. Internazionale heeft een beter doelsaldo (+28 om +21), maar Juventus gaat nog aan kop vanwege een beter onderling resultaat. Juventus won op 6 oktober met 1-2 in Milaan. Op zondag 1 maart (20.45 uur) gaat Internazionale nog op bezoek bij Juventus, dat de afgelopen acht seizoenen al kampioen werd in de Serie A. Lazio staat derde met slechts een puntje minder dan Juventus en Internazionale. Atalanta Bergamo staat vierde, maar heeft elf punten minder dan Lazio. AC Milan blijft door de nederlaag in de derby achtste in de Serie A.

Stefan de Vrij juicht na zijn 3-2 in de derby van Milaan.

