De Vrij en Dumfries vol ongeloof: Giroud schiet AC Milan naar derbyzege na afgekeurde goal Dumfries

Haase niet naar ABN AM­RO-toer­nooi in Ahoy na verlies in eerste kwalifica­tie­ron­de

Robin Haase maakt volgende week niet voor de veertiende keer zijn opwachting in het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 34-jarige Haase verloor in de eerste ronde van de kwalificaties met 6-1 7-6 (4) van de Fransman Hugo Gaston, die als nummer 69 van de wereld als eerste geplaatst is in de voorronden.

18:22