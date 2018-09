De Vrij best betaalde Nederlander in Serie A, Kluivert en Karsdorp volgen op gepaste afstand

Jean-Paul de Jong ontslagen bij FC Utrecht

10:35 Jean-Paul de Jong is per direct weg bij FC Utrecht. De club ontsloeg de opvolger van de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag vanwege een 'gebrek aan chemie' tussen De Jong en de spelersgroep. De huidige veldtrainers Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys nemen de taken van De Jong tijdelijk waar.