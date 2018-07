De Vries volgt overwinning op met zevende plaats in Boedapest

De coureur startte vanaf plek acht en wist in het eerste deel van de race een aantal posities te winnen, maar in het tweede deel ging het een stuk minder. Eerst liet hij zich aftroeven door zijn Britse rivaal Lando Norris, om vervolgens vlak voor de meet de Japanner Nirei Fukuzumi voorbij te laten gaan.



De 23-jarige De Vries, die deel uitmaakt van het opleidingsteam van McLaren, vecht dit seizoen in de Formule 2 voor promotie naar de Formule 1. Hij boekte gisteren zijn tweede zege van het seizoen.