De Vries test IndyCar: ‘Nieuwsgierig naar hoe die wereld is’

Door Arjan Schouten



In september werd hij benaderd vanuit Amerika. Of hij interesse had om eens wat meters te maken in een IndyCar-auto. Daar hoefde Nyck de Vries niet heel lang over na te denken. ,,Natuurlijk wil ik dat doen. Je hoort er zoveel verschillende verhalen over, dan wil ik het wel eens zelf ervaren hoe dat is. Hoe die auto voelt. Hoe de cultuur daar is, de hele setting er omheen. Ik ben er heel nieuwsgierig naar”, vertelt de Vries in de paddock van het International Circuit Losail in Qatar, waar hij als reservecoureur van Mercedes aanwezig is.