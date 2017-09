De Vries klopt Kramer in eindsprint op eerste massastart

Douwe de Vries heeft de eerste Nederlandse seizoenswedstrijd op de massastart gewonnen. De schaatser van Team LottoNL-Jumbo was in Leeuwarden de snelste in de eindsprint. Ploeggenoot Sven Kramer eindigde als tweede en Crispijn Ariëns kwam als derde over de finish. Bij de vrouwen zegevierde Janneke Ensing in de openingsrace van deze nationale competitie, die een startplek kan opleveren voor de eerste wereldbekers.