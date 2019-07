De Vries derde in sprintrace Silverstone

Kittel wikt en weegt: ‘Moet juiste mensen om me heen hebben’

13:37 Marcel Kittel is niet van plan overhaast beslissingen te nemen over zijn wielertoekomst. De Duitse topsprinter leverde in mei zijn contract in bij Katoesja-Alpecin. Dat deed hij na een dienstverband van anderhalf jaar bij het Russische team waarin Kittel slechts drie overwinningen boekte.