De vreemde voorbereiding van Tadic: ‘Het gaf motivatie dat ik toch mocht meedoen’

Dusan Tadic kreeg naar eigen zeggen dinsdagmiddag pas rond 16.00 uur zekerheid dat hij mocht meedoen in de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Midtjylland (1-2) in de Champions League. ,,Het gaf juist meer motivatie‘’, aldus de Servische aanvaller.

Eerst Tadic positief op het coronavirus en daarna negatief. De Ajax-aanvoerder, die in de dertiende minuut uit een opmerkelijke vrije trap voor 0-2 zorgde, wilde na afloop niet te veel meer over zeggen over de heikele kwestie, die ook een aantal ploeggenoten dwarszat.

,,Het belangrijkste is dat we die drie punten hebben”, liet Tadic weten bij SBS6. ,,Als prof moet je er alles aan doen om altijd klaar te staan, of je nu speelt of niet. Het gaf juist meer motivatie dat ik toch mocht meedoen. Ja, zo werd het toch nog een positieve avond.”

Tadic gaf toe dat Ajax ondanks de snelle voorsprong geen gemakkelijke avond beleefde in de Champions League. ,,We hadden te weinig controle over de wedstrijd. Dat kwam onder meer doordat we na 0-2 te weinig rust hadden in balbezit. Daardoor konden we niet meer goed in ons spel komen.”