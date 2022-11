De volledige loting, het speelschema en het prijzengeld van het WK darts in Londen

Vrouwenvoetbal Tactisch plan Bavel pakt verkeerd uit tegen Bekkerveld: ‘Er had meer in gezeten’

Bavel hield gemengde gevoelens over aan het bezoek aan Bekkerveld. In de eerste helft incasseerde de ploeg van trainer Jim Verhaart drie tegentreffers. Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Bavel herpakte zich dan wel na rust en kwam daarin veel meer aan voetballen toe, maar het veranderde niets meer aan de score: 3-0. BSC en Schijf verloren ook.

27 november