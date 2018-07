De vlaggen hangen halfstok bij Ferrari

Interessant is wat het overlijden van Marchionne voor invloed heeft op de toekomst van Ferrari in de Formule 1. Want hoe mooi de woorden nu ook zijn, Marchionne was ook een man die velen in de paddock soms wel konden schieten. Hij stond voor de harde lijn in de F1 Strategy Group. De sport had het iconische Italiaanse autosportmerk meer nodig, dan Ferrari de sport, zo bleef hij volhouden. Dus hintte hij meerdere malen op een vertrek als mogelijke regelveranderingen hem niet bevielen. Die uitzonderlijke miljoenenbonus die Ferrari jaarlijks ontvangt puur op basis van historisch belang voor de sport. Liberty wil er graag van af, maar Marchionne maakte vorig jaar nog duidelijk dat dit wel eens fatale gevolgen kon hebben. Lees: een vertrek van Ferrari. ,,En denk niet dat we bluffen, want dan speel je met vuur’’, liet hij toen nog optekenen.