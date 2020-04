De vijf 'profiteurs' van de coronacrisis: van Maradona tot Pröpper

ADO Den Haag en RKC ontsnapten op een ongekende manier, nadat de KNVB had besloten de huidige stand te bevriezen. De twee Nederlandse geluksvogels staan niet alleen. Meerdere clubs 'profiteren’ van het coronavirus, hoe wreed het ook is.

Gimnasia y Esgrima de la Plata

,,We beëindigen de competities’’, maakte de Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Tapia bekend. Voor Gimnasia, de club waar Diego Maradona aan het roer staat, kon het nieuws bijna niet mooier zijn. Met nog tien duels te spelen had zijn ploeg een Houdini-act nodig om handhaving af te dwingen. Sinds Maradona’s aanstelling in september pakte Gimnasia 23 punten in negentien wedstrijden, waardoor het in de gevarenzone bivakkeerde. Voorlopig hoeft zijn ploeg zich geen zorgen te maken, want de bond besloot dat er ook komend seizoen geen degradanten zullen zijn.

Brighton & Hove Albion

De club van Davy Pröpper en Alireza Jahanbakhsh hoefde zich geen acute zorgen te maken met de vijftiende plaats in de Premier League, maar de degradatiestreep kwam steeds dichterbij. Brighton beleefde na de jaarwisseling een dramatische serie, met negen opeenvolgende wedstrijden zonder zege. Nummer achttien Bournemouth, dat met 27 punten op een degradatieplaats stond, was genaderd op twee punten. Door de onderbreking kan de Engelse middenmoter orde op zaken stellen.

Pröpper en co pakten slechts één punt in de laatste negen wedstrijden.

AA Gent

Net als vorig seizoen kan AA Gent zich nu zomaar plaatsen voor de Champions League. Afgelopen seizoen gebeurde dat door de behaalde landstitel, nu bezet Gent de tweede plaats die recht geeft op deelname aan de voorronden. Charleroi hijgde de landskampioen van 2019 in de nek met een achterstand van één punt, maar de Belgische bond besloot de huidige stand aan te houden. Daardoor is Club Brugge, de koploper die vijftien punten los staat, aangewezen als landskampioen. De Belgische competitie bestaat volgend seizoen uit achttien clubs, waardoor ook hekkensluiter Waasland-Beveren goed wegkomt. Al is het stoppen van de Eerste Klasse nog niet formeel bekrachtigd.

Raith Rovers

Nek aan nek gingen de Schotse derde divisieclubs Raith Rovers en Falkirk dit seizoen. Toen het Schotse voetbal werd platgelegd, was het verschil tussen beide ploegen slechts een punt. Dat was in het voordeel van The Rovers, die met 53 punten de ranglijst aanvoerden. Meer dan tachtig procent van de Schotse ploegen stemde voor het aanwijzen van de kampioen aan de hand van de huidige stand. Goed nieuws dus voor Raith Rovers. Ook Dundee United mocht de kampioensbeker aan de prijzenkast toevoegen. Op het tweede niveau was het minder spannend: de voorsprong van Dundee op de concurrentie bedroeg veertien punten.

Veracruz FC

Met slechts een zege in het kalenderjaar 2019 is Veracruz met afstand de zwakste ploeg van de Mexicaanse hoogste divisie. Desondanks hoeft de laagvlieger zich voorlopig geen zorgen te maken. De Mexicaanse bond nam het besluit om de komende vijf jaar geen degradaties toe te staan. Daardoor blijft Veracruz de komende jaren acteren op het niveau waar het voorlopig een maatje te klein voor is.