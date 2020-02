‘De ‘vijf’ onder de zes, dat zou wel legendarisch zijn’

Door Arjan Schouten



Vraag Gianni Romme, Carl Verheyen en Jochem Uytdehaage of er vanavond een nieuwe barrière geslecht wordt op de 5000 meter en ze wijzen eerst allemaal op de omstandigheden. Op de luchtdruk, de temperatuur in Salt Lake City, het ijs. Maar werkt dat allemaal ideaal mee, dan kan de wereldtitelstrijd op de ‘vijf’ zomaar een historische worden. De tijd is rijp om onder de grens van zes minuten te duiken, daar twijfelt geen van de oud-specialisten aan. ,,Al sinds maart vorig jaar, toen iedereen plots in maart zo hard reed in Salt Lake City, zitten we er met z’n allen toch wel een beetje op te wachten’’, vertelt Gianni Romme, die iets heeft met sportbarrières. ,,Prachtig vind ik het. Niet alleen in het schaatsen, hoor. Neem nou die sprong over 6.17 met de polsstok van vorige week. Machtig is het. Ik ga er vanavond zeker voor zitten. Dit soort momenten, die slurp ik op.’’